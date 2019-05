Een brief aan de moordenaars van mijn zoon: ‘Hoe laf kun je zijn?’

Zodra Dhyan Duijn hoorde van de oproep om een brief te schrijven aan haar dode zoon of aan zijn moordenaar, werd de 74-jarige nog zieker dan ze al was door de longontsteking die ze had. ,,Ik werd misselijk, moest spugen.’’ Maar ze begon wel met schrijven, omdat het al zo lang aan Duijn knaagt dat de zaak van Rob (39) een cold case is geworden. Zijn lichaam is nooit gevonden, nadat Rob in 2007 Spanje was verdwenen tijdens een boottocht met een vriend. Nooit werd duidelijk wat er toen precies is gebeurd en waarom Rob dood moest. Dhyan gelooft dat de vriend haar zoon heeft omgebracht. Ook is ze ervan overtuigd dat zijn andere vrienden – samen vormden ze een hechte groep – weten wat er is gebeurd. Ze snakt ernaar dat een van hen zijn mond opendoet. Vaak werd ze daarin teleurgesteld.