Een coördinator voor naaktscènes... Daarom hou ik zo van Nederland

Een intimiteitscoördinator. Nee, dat is niet een man of vrouw die je inhuurt om je seksleven weer een beetje op te fluffen. Nee, die kom je binnenkort tegen op filmsets, zo is het idee van Ron Toekook, bestuurslid van het NBF, de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers. Deze coördinator moet erop toezien dat acteurs en actrices bij naaktscènes niet tegen hun wil dingen doen waar ze eigenlijk niet achter staan. Dat een actrice niet ineens met de voorbips vol in beeld moet, omdat de regisseur zegt dat het echt nodig is. Terwijl zij dacht dat ze gewoon een onderbroek aan mocht houden. Een intimiteitscoördinator kan in die gevallen veel ongemak voorkomen. Actrice Anna Drijver juichte in de Volkskrant het initiatief al toe.