Een dag na ontslag Kaag begreep Ank Bijleveld nog steeds niet waarom ze zou moeten vertrekken

update Politie doet onderzoek in woning na vondst lichaam bij ziekenhuis

15 september ALMELO - Op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo is woensdagmorgen een lichaam aangetroffen. De dode werd gevonden in een auto, niet ver van de ingang van het ziekenhuis. Later op de dag verplaatste het onderzoek zich naar een woning in de Almelose Zonnebloemstraat.