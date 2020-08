Eén dode en drie gewonden bij inferno op de A6

Drie personen zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Sint Nicolaasga. De vrachtwagen die in brand stond is van Bosma Logistiek, een bedrijf dat gespecialiseerd is in opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Maar in geen van de vrachtwagens werden gevaarlijke stoffen vervoerd, aldus de politie.

Massaal uitgerukt

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Zo is onder andere het mobiel medisch team met een traumahelikopter ter plaatse en heeft de brandweer opgeschaald naar het sein ‘zeer grote hulpverlening’, wat inhoudt dat zij met meerdere blusvoertuigen uit de hele regio aanwezig is. Er zouden volgens getuigen meerdere explosies te horen zijn geweest. De rookwolken die bij de brand vrijkomen zijn op grote afstand te zien.

Explosies

Over de oorzaak van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. De A6 is in beide richtingen volledig afgesloten voor overig verkeer. Hoelang dit nog gaat duren is niet bekend.



Verkeer wordt geadviseerd om om te rijden via Heerenveen en Zwolle.