Je hebt van die mensen die het woord ‘hartelijkheid’ uitgevonden lijken te hebben. Toen wij als gezin in quarantaine zaten, ging regelmatig de bel. Dan stond er een moeder van school met een bosje tulpen en troostchocolade. Een ander kwam snoep brengen. Tringtring, een fles wijn voor de deur. Berichtjes: of we nog wat nodig hadden? Laat maar weten hè, als we boodschappen of zo moeten doen.