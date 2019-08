‘Eén doosje Orkambi graag. Dat is dan 12.000 euro’

72 miljoen naar betwist middel tegen zeldzame taaislijm­ziek­te

9:12 Aan een duur geneesmiddel tegen taaislijmziekte is volgens apothekers in één jaar tijd 72 miljoen euro uitgegeven. Het komt daarmee uit het niets op nummer één in de ranglijst met duurste geneesmiddelen. De werkzaamheid van het middel wordt echter betwist en het is alleen geschikt voor een kleine groep patiënten in Nederland.