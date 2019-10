Een eindeloze to-dolijst: is verroest Circuit Zandvoort op tijd klaar?

Vakbonden sluiten zich mogelijk aan bij landelijke actie boze bouwers

11:19 NIJMEGEN - Vakbonden en werkgevers in de bouwsector bekijken de komende dagen of ze zich aansluiten bij de landelijke protestactie volgende week woensdag. Facebookgroep Grond in Verzet kondigde afgelopen weekeinde aan naar het Malieveld in Den Haag te willen. Inmiddels hebben zich daar duizenden mensen uit de bouwsector bij aangesloten.