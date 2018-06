'Een goede psycholoog kan echt helpen, zeggen vrienden'

Huisarts R. is zich jachtig aan het oriënteren. Wat staat er in het dossier? Onderwijl mompelt hij joviale formules.

,,Dacht ik vanmorgen: eindelijk! Een zonnetje! Wat kunnen wij voor u doen?’’



Een goede psycholoog kan helpen, echt, zeggen vrienden. Maar ik zie er niks in, hulpverleners maken in mij de spotzucht los. Stap daar toch eens overheen, snauwde iemand. Die arrogantie ook.

Toch maar proberen dan.



Huisarts R. ontmoette ik jaren geleden in deze zelfde Hollandse spreekkamer. Een week later liep ik over een kade aan de kust van het Griekse schiereiland Pilion. Daar stond huisarts R., druk in gesprek met een lokale makelaar. Het was zo’n onzinnig toeval dat ik het aanvankelijk niet geloofde.

Nu zie ik aan hem dat hij terwijl ik praat, zijn geheugen afzoekt: wat was er ook weer met deze man?

Hij komt er niet uit. Geroutineerd draait hij zich, als ik klaar ben, naar z’n scherm. Intussen praat hij, en praat hij... als om te voorkomen dat ik weer aan het woord kom. Huisarts R. is al bezig mij op tijd buiten de deur te krijgen. Dat lukt met gemak.

Met zijn verwijzing beland ik in een monumentale boerderij. In de gangen krioelt het van de glimlachende vrouwelijke psychologen; het is juist een overgang in het rooster. Het uur duurt 45 minuten, zegt de receptioniste. Nine zal mij ontvangen.

Ik mag wachten in de ‘goei kamer’, de voormalige pronkkamer. Een jonge vrouw zit achter een laptop druk te tikken. Zou dat Nine zijn?

En op de salontafel, ja hoor, daar staat hij: de klassieke, de iconische, de onvermijdelijke doos Kleenex. Ik zet hem uit zicht.

Het uur van 45 minuten is begonnen.

Het geroffel van snelle vingers op een toetsenbord.

Na dertien minuten komt Nine binnen, waarop de tikvrouw vertrekt.

Nine wrijft over haar buik.

,,Wil je vertellen wat je probleem is of wil je dat ik vragen stel?’’

Ik geef een kort exposé.

Ze zit erbij met in zichzelf gekeerde blik. Zwijgt. Wrijft.

Verheerlijkt glimlachje. Noteert iets.

