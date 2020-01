‘Een graf is géén slimme verstopplek voor een lichaam’

LIVE: 102.000 namen Holocaust-slachtof­fers worden voorgele­zen in Westerbork. Luister hier mee

16:59 In herinneringscentrum Kamp Westerbork in Drenthe worden vanaf woensdag 22 januari om 17 uur zes dagen en vijf nachten lang de namen voorgelezen van de 102.000 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord in of gedeporteerd naar Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt, Bergen Belsen en andere vernietigingskampen. Het voorlezen is op deze nieuwssite live te volgen en duurt tot 27 januari. Op die dag - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz - wordt de holocaust internationaal herdacht.