Een kabinet van 'iemand moet het doen'

AnalyseVertrouwen in de toekomst is het motto van het regeerakkoord, maar de partijen stralen precies het tegenovergestelde uit. Geen van de vier aanstaande regeringspartijen wilde deze coalitie graag. De onderlinge verschillen zijn groot. En samen hebben ze slechts de krapst mogelijke meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer: één zeteltje.

Niet voor niets kiezen de leiders van D66, ChristenUnie en CDA ervoor geen minister te worden. Zij blijven in de Kamer om hun fracties te leiden en daar te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan. Bijkomend voordeel is dat zij in die rol het profiel van hun eigen partij kunnen blijven bewaken.

Want dat is iets wat alle vier de partijen wél bindt: de angst om net als de PvdA afgelopen maart te worden afgestraft bij de volgende verkiezingen. Niet voor niets is dit de langste formatie in de moderne geschiedenis. Elke partij wilde voldoende binnenhalen voor de eigen achterban. Uiteindelijk is dat wat de PvdA de nek omdeed: het was de kiezer niet duidelijk wat de partij voor elkaar had gebokst bij het nemen van regeringsverantwoordelijkheid. Die fout willen Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) niet maken nu zij de nieuwe bruiden van Rutte (VVD) worden.

Voor elk wat wils

In het regeerakkoord staat dan ook voor elk wat wils. Zo kan de VVD schermen met lastenverlichting voor bedrijven. Het CDA heeft iets gedaan voor gezinnen met studerende kinderen door het collegegeld in het eerste jaar te halveren. D66 krijgt zijn proef met legale ‘staatswiet’ en de ChristenUnie krijgt aanscherping van de regels voor prostitutie.

Het zal nodig zijn. In verschillende peilingen staat bijvoorbeeld het CDA alweer op verlies. Nu al. En over anderhalf jaar zijn er al weer Statenverkiezingen, die bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Als de coalitie daar zelfs maar licht verliest, wordt het erg moeilijk om plannen door het parlement te loodsen. Tijdens het debat over het eigen risico in de zorg bleek onlangs al dat de oppositiepartijen niet snel bereid zullen zijn een helpende hand toe te steken.

Haast