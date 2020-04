Een kinderloze vriendin bemoeit zich voortdurend met mijn opvoeding

Meeste mensen houden zich aan de regels, samenscho­len­de jongeren ‘punt van zorg’

19:34 De meeste mensen hebben zich op paaszondag aan de regels gehouden die vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd. De veiligheidsregio's constateerden dat de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven in grote mate is opgevolgd door volwassenen in Nederland. Jongeren vinden het opvolgen van de regels lastiger, stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters.