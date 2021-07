Een lofuiting aan Peter R. de Vries kan nooit te lang duren

Emoties in RTL Boulevard lopen op: ‘Onwerke­lijk dat Peter ligt te vechten voor zijn leven’

20:24 De aanslag op Peter R. de Vries is een groot trauma voor zijn collega’s van RTL Boulevard, die vanavond een speciale uitzending aan de misdaadverslaggever wijdden. Onder meer Peter van der Vorst, Albert Verlinde en Marieke Elsinga schroomden niet om hun emoties te laten zien. ,,Ik kijk alleen maar naar die foto heel de tijd, en dan is het zo onwerkelijk dat hij in het ziekenhuis ligt te vechten voor zijn leven”, zei Verlinde met een brok in zijn keel.