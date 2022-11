Eén op de drie artsen bedreigd of geïntimideerd: ‘M’n familie was bezorgd, ik was hyperalert’

De gare dynamo sterft uit: 8 op de 10 Nederlan­ders fietsen met werkende verlich­ting

Het aantal Nederlanders dat rondfietst zonder functionerend voor- en achterlicht is in twintig jaar spectaculair gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van RAI Vereniging en Bovag. De oorzaak is onder meer de komst van ingebouwde fietsverlichting. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zijn blij met de trend.

6:06