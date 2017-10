Eén op de drie kinderen kan online z'n gang gaan

Een van de oorzaken van die ongebreidelde vrijheid is volgens Sikkema achteloosheid. ,,Velen denken: het zal wel meevallen. Of: mijn kinderen zijn zo slim dat ze enkel op zoek gaan naar positieve filmpjes en personen. Anderen weten te weinig van het internet om hun zoon of dochter te begeleiden. Ook is er een groep die door werk en andere drukke bezigheden domweg geen tijd heeft om te checken wat er gaande is.’’



Qrius voerde onlangs in opdracht van cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab gesprekken met 776 ouders en 776 kinderen. De bevindingen worden vandaag gepresenteerd, ook worden 10.000 voorlichtingsverhalen over veilig mediagedrag van kinderenboekenschrijfster Marlies Slegers op scholen uitgedeeld.



Sikkema: ,,Je kunt kinderen beter begeleiden in wat ze wel en niet moeten doen en wanneer ze voorzichtig moeten zijn. Hoewel de meerderheid aangeeft geen negatieve ervaringen te hebben, zegt 11 procent wel eens te zijn geconfronteerd met heftige beelden of verdachte personen. We hebben ook gehoord dat sommigen zelfs via de kinderapp musical.ly door mannen zijn benaderd met vreemde voorstellen. Maar het heeft anno 2017 weinig zin om kinderen te verbieden online te gaan. Een bestaan zonder computers is onvoorstelbaar geworden.’’