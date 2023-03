Een op de vier huishoudens volledig aangewezen op openbaar vervoer? Dat ligt wel wat genuanceerder

Lilith ging kopje onder in het ijskoude water van kunstwerk dat op gravelbaan lijkt: ‘Levensge­vaar­lijk’

Lilith (28) heeft een afspraak op een Utrechts bedrijventerrein en haar telefoon stuurt haar naar de overkant van de straat. Even snel oversteken, denkt ze. Maar als ze een stap op ‘het gras’ zet, gaat ze kopje onder in ijskoud water. Ze raakt zo in paniek, dat ze een epileptische aanval krijgt. En ze is niet de enige die in het water terechtkomt, dat overkwam afgelopen week nog drie mensen.