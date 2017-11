Eén protestactie tegen Zwarte Piet tijdens intocht: 'Het verzet gaat door'

OM eist 9 en 4 jaar cel voor neersteken ex-verdachte Puttense moordzaak

16:26 De Pool die in juni Puttenaar Wilco Viets neerstak moet negen jaar de cel in. Dat heeft de officier van justitie vandaag geëist tijdens de rechtszaak in Zutphen. Een vrouwelijke verdachte moet vier jaar achter slot en grendel, vindt het Openbaar Ministerie.