Een protestmars van 60-plussers tegen relschoppers, ik vind het een mooi idee!

Op de autoradio hoorde ik Steven Pont, een wijs pedagoog, relativerende opmerkingen maken over de onlusten, die ons desalniettemin ook buiten de grenzen goed op de kaart hebben gezet. Hij had het over 'minder begaafden' maar ook 'minder beschaafden', daar moest ik wel om grinniken. Maar vooral benadrukte Pont dat we het hier slechts over 0,05 procent van de jongeren in Nederland hebben. Een paar duizend jongens die aandacht willen en die we helpen door er zo veel over te berichten.