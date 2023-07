Een school of sportveld vlak langs de snelweg heeft grote gevolgen: Dien en Soulaiman (11) zijn er ziek van

Hof: Joost Knevel, berucht om pedonet­werk, is onbehandel­baar: ‘Moet slachtof­fers met rust laten’

Complotdenker en oud-inwoner van Bodegraven Joost Knevel (45), die met anderen een verhaal over ritueel satanisch pedoseksueel misbruik de wereld in slingerde, krijgt geen verplichte behandeling. Vanwege zijn paranoia heeft dat volgens het gerechtshof geen zin. Zijn gedrag veranderen is onmogelijk.