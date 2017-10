Een tepeltatoeage na borstkanker. 'Ik zie nu al het wow-effect'

Het is lang geleden dat Marja Snijder in de spiegel keek en twee normale borsten zag. Ze staart naar haar tepels. De roze inkt is nog nat. ,,Maar nu al het wow-effect", zegt ze meer tegen zichzelf, dan tegen haar omgeving. Haar man is achter haar komen staan. Via de spiegel lachen de twee naar elkaar. Dit gaan ze straks vieren in een restaurantje.

Het begon met een alarmerend telefoontje van haar broer, alweer anderhalf jaar geleden. In hun familie komt het BRCA1-gen voor, vertelt hij. 50 procent kans dat zij ook de pineut is.

Hij hoeft zijn zus niet uit te leggen wat dat betekent. Marja, verpleegkundige van beroep, heeft in het ziekenhuis meer dan eens vrouwen verzorgd die vanwege dit erfelijke gen hun borsten lieten amputeren. BRCA1 is een dna-fout waarbij de dragers 60 tot 80 procent kans hebben op borstkanker en ook nog eens 30 tot 60 procent kans op eierstokkanker. Na verwijdering van de borsten en eierstokken is die kans verkleind naar bijna nul.

,,Mijn zus en ik stonden gelijk bij de dokter op de stoep. We wilden niet leven met een tikkende tijdbom in ons", vertelt Marja, toen 49 jaar oud, moeder van twee kinderen en net in een nieuwe relatie beland. De dna-fout was ontdekt bij haar nichtje, dat borstkanker kreeg op 32-jarige leeftijd. Ook de zusjes Snijder blijken drager van het gen.

Een half jaar later wordt Marja in haar eigen ziekenhuis wakker met een nagenoeg platte borst. Artsen hebben haar beide borsten, inclusief tepel, verwijderd. ,,Ik keek naar beneden en zag een lichte welving, maar het was nog niet eens een A-cup." De plastisch chirurg heeft onder haar huid een ballonnetje geplaatst dat elke week wordt bijgevuld met een zoutoplossing. Wanneer de huid voldoende is opgerekt wordt het ballonnetje vervangen door siliconen.

Volledig scherm Sophie Timmer aan het werk. © Shody Careman

Littekens

Die heeft ze nu. ,,Druppelvormige, niet van die porno-exemplaren", zegt ze lachend. In de tattoopraktijk van Sophie Timmer in Lelystad laat Marja de bandjes van haar zwarte hemd zakken. ,,Elke dag als ik voor de spiegel sta, denk ik: echt mooi is het niet. Tepels heb ik niet meer. Je ziet vooral littekens. Ik ben net een golfplaatje." Ze wijst naar de plooi boven haar linkerborst. Met kleding aan valt dat amper op, vertelt ze, maar in de sauna vangt ze weleens een starende blik. ,,Het valt mijn man meer op dan mij. Ik probeer er niet op te letten. Een beetje zelfbescherming, denk ik."

Tatoeëerder Sophie Timmer kijkt in elk geval nergens meer van op. In haar praktijk ontvangt ze bijna dagelijks vrouwen met een gehavende borst: ,,Geen tepels, een halve, of maar eentje. Het canvas is steeds verschillend. Ik heb zelfs een keer een klant gehad bij wie de tepels groen waren uitgeslagen nadat ze getatoeëerd waren in een ziekenhuis."

Met een markeerstift tekent ze tepels op Marja's borsten. Haar cursisten leert ze altijd hoe zij de precieze locatie kunnen uitmeten met een liniaal, maar zelf doet ze het liever op gevoel. Sophie tekent rondjes van 4 centimeter doorsnede - 'een gemiddelde tepel' - die iets naar buiten staan. Voor het meest natuurlijke effect komen de tepels niet exact in het midden, maar juist iets lager. ,,Niet té laag, want deze borsten gaan nooit hangen." Marja lacht. ,,Dat zei ik van de week nog, toen ik in bikini in het zwembad liep. Heerlijk, die siliconen." Om de juiste kleur van de tepel te bepalen, kijkt Sophie naar de lippen van haar klant. Dit weefsel is hetzelfde.

Volledig scherm In opperste concentratie zet tatoeëerder Sophie een tepel op de borst van Marja. Haar man kijkt toe. © Shody Careman

Roze cirkel

In sommige ziekenhuizen worden tepels aangebracht met permanente make-up, maar het resultaat is vaak bedroevend slecht, vindt Sophie. ,,Het is niet meer dan een roze cirkel met een donkere stip erin." Deze tatoeëerder staat bekend om haar 3D-effect. Ze schildert zelfs zulke realistische tepels, dat Facebook laatst de foto's van een tepeltatoeage verwijderde.

Als huidtherapeute heeft Sophie zich jaren geleden gespecialiseerd in medische tatoeages. Twee dagen in de maand werkt ze in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, de rest van haar tijd thuis in Lelystad. Hier krijgt ze de meest uiteenlopende klanten. Ze camoufleert littekens, dunner wordend haar, kaalheid en inhammen en tatoeëert bijna dagelijks tepels. Dat laatste doet ze gratis. ,,Ik vind het leuk dat ik iets kan aanbieden dat veel betekent voor deze vrouwen. Ik doe niet aan collectes of vrijwilligerswerk. Dit is mijn manier." Jaarlijks laten een paar honderd vrouwen in Nederland hun borsten preventief verwijderen. Het bekendste buitenlandse voorbeeld is actrice Angelina Jolie. De verhalen van deze 'tepeldames' hebben Sophies kijk op het leven veranderd, zegt ze. ,,Het relativeert. Bij een neusverkoudheidje denk ik al snel: wees blij dat je hierover kunt mopperen."

De inktpen zoemt zachtjes. Marja ligt er ontspannen bij in de tandartsstoel. De naald voelt ze nauwelijks. ,,Het gevoel in mijn borst is heel verschillend. De bovenkant voel ik niet, de onderkant en rondom het litteken soms weer wel." Het is niet haar eerste tatoeage. Ze heeft een eenhoorn op haar bil - 'die voelde ik ook nauwelijks' - en getatoeëerde wenkbrauwen.

Sophie werkt met licht en schaduw en tekent melkkliertjes in de tepelhof. De tepel komt bewust een stukje over het litteken heen, zodat de aandacht daar niet langer naar toe gaat. Na tien minuten is ze al klaar aan de rechterkant. ,,Schrik niet", waarschuwt ze. ,,Het ziet er nu uit als een rode paddenstoel met witte stippen, maar over tien dagen heb je het mooiste effect." Marja heeft uitgekeken naar vandaag. ,,Ik zei vanmorgen nog: vandaag komen er tepels op mijn tieten. En dan ben ik er klaar mee. Dit is het laatste stapje. Hierna sluiten we een rotjaar af."

Ze heeft nooit getwijfeld aan haar keuze. De inwoonster van het Brabantse stadje Woudrichem lijdt aan een erfelijke nieraandoening, waardoor ze uiteindelijk een donornier nodig zal hebben. ,,Wanneer ik in de tussentijd kanker krijg, kom ik door mijn slechte conditie niet in aanmerking voor een transplantatie. Het voelde bijna als cadeautje dat ik op tijd ben ingelicht."

Dochter

De grootste opluchting kwam afgelopen april, op Goede Vrijdag, toen Marja voor de tweede keer onder het mes ging voor de plaatsing van siliconen. ,,Op diezelfde dag zou mijn dochter ook horen of zij het gen droeg. Jongejonge, ze was 28, ging net samenwonen en had een kinderwens. Het zou toch niet...? Toen ik wakker werd na de operatie kreeg ik het allermooiste nieuws: ze had het gen niet. Als ik niet zo suf was geweest van de narcose had ik een gat in de lucht gesprongen."

