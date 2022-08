Een therapeutisch bad in plaats van slachthuis voor gewonde koe Marijke: ‘Dit is wat boer met hart voor dieren doet’

Update Paar honderd asielzoe­kers moeten gedwongen buiten slapen in Ter Apel, COA vindt geen onderdak

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten naar schatting zeker 200 tot 250 asielzoekers komende nacht buiten slapen. Er is vandaag wel geprobeerd mensen elders onder te brengen, maar dat is niet gelukt, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

13 augustus