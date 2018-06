Een tweedehands auto? Die haal je in Duitsland

Steeds meer mensen kopen een tweedehands auto in Duitsland. Vorig jaar 210.000 keer. Er is meer aanbod en de auto's zijn er goedkoper.

,,Bepaalde modellen zijn niet in Nederland niet leverbaar en er is te weinig aanbod. De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland zou weer naar een half miljoen moeten om de markt weer gezond te krijgen, maar daar zitten we al jaren 100.000 stuks onder. Dan gaan mensen op zoek in het buitenland,’’ zegt Cees Boutens van de RAI.

Verdubbeling

De import van gebruikte auto’s is afgelopen jaren geëxplodeerd. In vier jaar tijd is het aantal ingevoerde auto’s meer dan verdubbeld. Vooral Duitsland is in trek als importland, omdat het onderhoud van auto’s daar op een hoog niveau ligt. De RAI sluit niet uit dat de import dit jaar weer met bijna 20 procent stijgt naar 245.000 stuks. In januari alleen kwam er alweer 18.441 auto’s de grens over.

Niet alleen het aanbod trekt autokopers oostwaarts. Er is ook veel financieel voordeel te behalen, vooral op duurdere modellen kan dat tienduizenden euro's schelen. Nederland belast nieuwe auto’s met bpm (belasting van personenauto’s en motorrijtuigen), een heffing die gebaseerd is op de CO2-uitstoot. Wie een auto importeert moet die bpm ook betalen, maar veel minder dan bij een nagelnieuwe auto. Tientallen bedrijfjes hebben zich op de import-markt gestort.

CO2-uitstoot

De merk-dealers zien de import van de goedkope Duitse auto’s met lede ogen aan, maar maken er ook zelf gebruik van. Volgens de RAI Vereniging belandden er vorig jaar 19.000 Duitse tweedehandsjes in de showrooms van de autodealers. ,,De officiële merk-importeurs zijn hier natuurlijk niet blij mee. Die parallelimport is een typisch effect van die rare Nederlandse bpm, een luxe belasting gebaseerd op CO2-uitstoot,’’ moppert Cees Boutens van de Rai Vereniging.