Eén vaccin is geen vaccin, al helemaal internationaal niet

Ik ben ingeënt! Ik ben ingeënt! Ja, ik wist het al wel en u ook, omdat ik er over verteld had. Maar het stond nog nergens geregistreerd. Nu wel. MIJN RIVM, mijn persoonlijke hoekje op de site van het RIVM, liet eindelijk zien dat ik gevaccineerd ben. Erkenning. Yes! Ik dacht dat het nooit zou gebeuren. Want zoals u misschien weet, behoor ik tot de anderhalf miljoen mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd en van wie de gegevens niet goed bij het RIVM zijn terechtgekomen. Terwijl ze hard nodig zijn voor een geldig coronavaccinatiebewijs in het buitenland. Elke dag check ik even of mijn twee vaccinaties inmiddels gevonden zijn. Vandaag was de dag!