Een van verdachten bekent schieten op Bas van Wijk

Een van de vier mannen die vastzit voor de moord op Bas van Wijk heeft in een verklaring bekend te hebben geschoten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Amsterdam. De mannen blijven allemaal minstens twee weken langer in hechtenis, heeft de rechter-commissaris vandaag besloten.

De vier mannen die nu nog vastzitten, zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het Openbaar Ministerie geeft daarom verder geen toelichting op de bekentenis en over de vraag waarom de verdachte de schoten heeft gelost.

,,We hebben in overleg met de zaaksofficier besloten dit naar buiten te brengen omdat deze zaak tot veel maatschappelijke onrust heeft geleid’’, zegt een woordvoerster. ,,Maar meer dan dit zeggen we er ook niet over.” Onder advocaten leidt het feit dat het OM inhoudelijke informatie prijsgeeft tot ergernis, omdat de verdachten in alle beperkingen zitten en hun raadsmannen zich dus niet kunnen verdedigen tegen de mededeling van justitie.

Klemgereden

Woensdagavond werd bekend dat de politie vijf mannen had gearresteerd in de zaak rond Bas van Wijk (24), die zaterdag op klaarlichte dag werd doodgeschoten bij De Nieuwe Meer in Amsterdam. Het gaat om twee mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam die door arrestatieteams in Zandvoort werden klemgereden en opgepakt. Daarnaast werden in Amsterdam nog eens drie andere Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar oud opgepakt. Een van de vijf mannen, de 26-jarige, werd gisteren vrijgelaten. Hij heeft niks met de schietpartij te maken.

Horloge

Bas van Wijk uit Badhoevedorp werd zaterdag op klaarlichte dag doodgeschoten in recreatiegebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Volgens bekenden van Bas probeerde hij een diefstal van een horloge van een vriend te voorkomen, waarop hij werd neergeschoten en later overleed. De politie kent dat scenario ook. ,,En we onderzoeken dat zeker, maar het plaatje is voor ons nog niet compleet’’, aldus een woordvoerster.

Vanavond vindt in Badhoevedorp een stille tocht plaats voor Bas van Wijk. Vrienden en familie lopen mee in de tocht.

Bekijk hier de videobeelden van de aanhouding van twee van de vijf verdachten: