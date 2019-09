‘Een verbod op Airbnb of een hotelstop is het foutste wat Amsterdam kan doen’

Voor een toerismeprofessor woont Jan van der Borg op een droomplek. ,,Voor veel steden is Venetië het nachtmerriescenario, maar voor onderzoek naar de gevolgen van overtoerisme is de stad natuurlijk een uniek laboratorium.’’ Behalve onderzoeker is Van der Borg echter ook gewoon een mens, die zich met zijn gezin normaal door zijn woonplaats wil bewegen. ,,Op veel dagen is dat niet leuk. We wonen zelf net buiten het centrum, maar de universiteit is middenin de stad. In het toeristenseizoen moet ik omlopen via achterafstraatjes omdat je via de normale route de stad niet in komt. Je kunt nergens voor een normale prijs een broodje eten. Overal beland je in tourist traps’’, vertelt hij in een café in Leuven, waar de Nederlander ook een parttime aanstelling heeft aan de universiteit. Om die reden bracht hij de hele zomer door in zijn tweede huis op een eilandje in Kroatië, het land waar zijn vrouw vandaan komt. ,,Ons eiland is door toeristen nog vrijwel onontdekt. Een paradijs.’’



Van der Borg waarschuwt al sinds eind jaren `80 voor de gevolgen van overtoerisme, het fenomeen dat populaire plaatsen als Praag, Dubrovnik, Barcelona, Cinque Terre en Zaanse Schans transformeert tot onleefbare pretparken. ,,Als econoom deed ik toen onderzoek naar toerisme aan het Tinbergen Instituut. Meer toeristen aantrekken werd unaniem gezien als dé manier om steden en gebieden een boost te geven. Toen ik erop wees dat daar wel wat op af te dingen valt, werd ik weggelachen.’’