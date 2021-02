Een voetballer, een acteur en een eigenaresse van een escortbureau: dit zijn de relschoppers

Sjef en Denise zijn getrouwd met 36 jaar leeftijds­ver­schil: ‘Liever kort gelukkig met hem dan lang ongelukkig’

5 februari ROOSENDAAL - Denise en Sjef van Helden uit Roosendaal krijgen vaak te maken met afkeurende blikken als ze hand in hand over straat lopen. De twee zijn vier jaar getrouwd en hun liefde voor elkaar is voor hen de normaalste zaak in de wereld. Voor veel mensen is dat niet zo, omdat Denise 28 is en Sjef 65.