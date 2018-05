Een vreselijke klap, en Marco was een doodrijder

Fatale afterparty in Milheeze: 'Heb hem nog gereani­meerd, maar het was te laat'

10:28 Een 29-jarige voetballer die dood wordt gevonden in een privézwembad bij een boerderij en een andere feestvierder die bewusteloos raakt: het is de droevige afloop van een afterparty in Milheeze vol drank en drugs. Eigenaar Willy van der Laar: ,,Ik heb hem nog gereanimeerd, maar het was al te laat.''