Een vuurpijl die ontploft in anus van een kat: Hettie van de dierenambulance ziet gruwelijke dingen

Vrijdag 27 november is een dag die Hettie van Oostenbrugge (29) nooit meer vergeet. Dat is de dag waarop ze een kat vindt, waarbij onverlaten een vuurpijl in de anus hebben laten ontploffen. De gevolgen voor het dier zijn desastreus: de vellen hangen erbij, er is geen redden meer aan. ,,Dat beeld laat me nooit meer los. Dat gekerm vergeet ik nooit meer.’’ Ze is zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde dierenarts gereden, om de kat uit zijn lijden te verlossen.