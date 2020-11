Een week lang rellen: ‘Als het vuurwerkverbod niet wordt teruggedraaid, blijven we knallen’

Vader kijkt terug op ongeluk dat zijn zoon (20) het leven kostte: ‘Ze hebben niet geracet’

17:34 Twee jonge levens eindigen in de nacht van 28 op 29 november 2019 in een groot waterbassin achter een tomatenkwekerij in het Brabantse Someren. Rob van de Laar verliest daar zijn zoon Milan, een van een tweeling, op 20-jarige leeftijd. ,,Artsen zagen gelukkig geen doodsstrijd in zijn gezicht,” zegt vader Rob (50), die exact een jaar na dato zijn verhaal doet.