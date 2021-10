Een week werken met de QR-check: ‘Ze verwachten het van ons’

Volledig scherm Paola van der Wekken (l) en Nicole Hoogervorst bereiden in Broodje van Nassau in Zierikzee broodjes voor zowel gasten in hun zaak als mensen die komen afhalen. © Eigen foto Zierikzee, 13.15 uur. Bij Broodje van Nassau in de Hoge Molenstraat zit een grote familie aan een tafel te lunchen. Iedereen die in de lunchroom van Paola van der Wekken en Nicole Hoogervorst wil komen eten - de afhalers uitgezonderd - wordt gevraagd om hun coronapas. Ze zijn niet van het protesterende type horecabaas. ,,Als mensen er moeite mee hebben, zeg ik gewoon dat we het niet zelf bedacht hebben”, zegt Van der Wekken. ,,We moeten gewoon de regels opvolgen”, vult Hoogervorst aan.



Tegen bezwaren lopen ze vooralsnog niet aan. Van der Wekken: ,,Mensen vinden het juist fijn dat we ernaar vragen. ‘Het gebeurt niet overal’, horen we vaak en dat vinden mensen vervelend. Dus ze verwachten het gewoon van ons.”



Wie van het winkelgedeelte naar het horecagedeelte wil in de Cuyperskerk in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent meldt zich bij een mooi aangeklede statafel waarop een bos bloemen, gezellige herfstdecoratie én een bordje staat: ‘QR-code scannen verplicht.’ Eigenaresse Kathy Couwelier is daar consequent in, vertelt ze, want op een boete zit ze niet te wachten. ,,Het is ons opgelegd en dan houden we ons daar aan.” Dat is niet altijd even makkelijk. ,,Ik heb al mensen zonder QR-code weg moeten sturen en sommige mensen worden agressief. Niet rechtvaardig, want we hebben geen keus.”

Met telefoon zwaaien

De Cuyperskerk in Sas van Gent. Bijna iedereen die binnenstapt bij de populaire brasserie Katoen in hartje Goes staat zelf al met zijn telefoon te zwaaien. De serveerster pakt een iPad en houdt die voor de telefoon. ,,Prima hoor, dank u wel." Of er veel gedoe mee is? ,,Valt mee. Sommige mensen zijn er niet blij mee, maar het hoort er nu eenmaal bij. Eigenlijk laten bijna alle mensen uit zichzelf de codes zien."



Aan de Arnhemse Bovenbeekstraat worden twee Engels sprekende mannen weggestuurd die geen QR-code kunnen tonen bij café Babo. Het andere uiterste is er bij eetcafé De Gouden Leeuw in Druten, waar helemaal niet gecontroleerd wordt door de ongevaccineerde barvrouw. Zij vindt namelijk niet ,,dat ik anderen kan gaan controleren of zij wel gevaccineerd zijn".



In Doetinchem wordt de QR-code in alle geteste horecazaken gecheckt, maar naar het noodzakelijke ID-bewijs wordt niet gevraagd. Dat gebeurt evenmin in Ede en in Arnhem, bij zowel restaurant Dadawan als café De Schoof op de Korenmarkt. ,,Ik vertrouw je op je mooie blauwe ogen”, zegt één van de medewerkers.



De worsteling van de horeca zit 'm niet zozeer in de coronacheck zelf, maar meer in het effect daarvan. ,,We zijn liefst voor iedereen gastvrij, maar het zijn de regels, dus het moet”, zegt Luisa Fischer, assistent-bedrijfsleider van café Eten en Drinken in Malden. Zij wijst op de ouderen die wel gevaccineerd zijn, maar geen code kunnen laten zien omdat ze niet de juiste telefoon hebben.



,,Die code scannen is gewoon meer werk”, zegt bedrijfsleider Sam Kersten van biercafé Substitute op het Museumplein in Ede. Maar hij houdt zich er wel aan en is duidelijk: Wie niet aan het scansysteem wil meewerken, mag niet naar binnen en óók niet binnen naar de wc.

Heftige ruzies

Aan de bar leiden vaccinatiediscussies geregeld tot heftige ruzies. ,,Het kost vriendschappen”, zegt Thea Kwakman, uitbaatster van De Kartouwe in Doetinchem. Hoewel zij de QR-code controleert, hoort zij soms ook klanten dreigen. ,,‘Als ik moet laten zien dat ik ben gevaccineerd, kom ik nóóit meer terug’, zei er laatst één. En wat moet ik dan?”



Er zijn genoeg horecazaken die geen problemen ervaren, zoals het Nijmeegse café-restaurant In de Kazerne. ,,Veel mensen waren er ook al aan gewend geraakt op vakantie”, zegt bedrijfsleider Michael Kersten. Ook restaurant Het Spijker in Beek-Ubbergen is tevreden over de controles. Eigenaar Rob Jansen denkt dat de locatie dichtbij de grens helpt. ,,De mensen zijn hier niet anders gewend.”

Zien Eten en Drinken in de binnenstad van Helmond: geen QR-code, geen toegang.

Moet ik die scannen?

Bij Zien Eten en Drinken in de binnenstad van Helmond hangt het pontificaal op een A4'tje bij de ingang: ‘geen QR-code, geen toegang’. De reacties zijn wisselend, zegt bedrijfsleider Jordy van de Kerkhof. ,,Er zijn mensen tegen, maar er zijn ook mensen die blij zijn dat we het doen. Ik wil me niet in die discussie mengen, we volgen gewoon de regels.”

In Noord-Brabant hebben 26 bedrijven zich aangesloten bij Horeca Zonder Prik en daarvan is in Hooge Mierde boscafé Krek Wak Wou - Brabants voor ‘precies wat ik wilde’ - er een van. Inderdaad, we mogen zo naar binnen. Want: ,,Iedereen is hier welkom. En niemand die daar moeite mee heeft.”

Door in hetzelfde dorp naar voetbalclub HMVV. Een vrijwilligster die buiten de tafeltjes aan het poetsen is zegt dat de kantine gewoon open is. Wil ze de coronapas zien? ,,Nee hoor. Iedereen stiefelt hier zo naar binnen.”

Bij café De Bijenkorf op het dorpsplein melden we ons met de QR-code in de aanslag. Verbaasd komt een meisje achter de bar vandaan: ,,Moet ik die scannen? Even vragen hoe dat moet.” Komt een halve minuut later de kasteleinse zelf met haar mobieltje. Gebruikt ze die vaak voor het scannen? ,,Alleen bij vreemde mensen. Maar die komen hier best veel. Vooral fietsers.”

Bij Finch Gastrobar in Oss is de check van de QR-code buiten, vanwege de gestaag dalende regen onder de luifel. Eigenaar Pierre Vink heeft er een lessenaartje voor geïnstalleerd. ,,Werkt prima. Iedereen weet dat we checken en werkt mee. Geen centje pijn.” Het is binnen lekker druk in de zaak, zowel op de begane grond als op de eerste etage. Vink: ,,Mensen zijn er aan toe om zonder al te veel beslommeringen weer eens uit eten te gaan.”

Bij voetbalclub SV Top Oss hangen de regels voor het raam.

Onbezorgd stappen doen ook de honderden bezoekers van het dancefeest In2The Groove in De Pul in Uden. Ook daar wordt iedereen gecheckt. ‘Makkie’, zegt de Pul-vrijwilliger die deze taak toebedeeld heeft gekregen. ,,Je moet toch het toegangsbewijs checken en dan gaat dit zonder moeite erbij. Tot nog toe heb ik niemand hoeven weigeren.”

Coronacheck bij De Pul in Uden, waar het jaarlijkse dancefeest in2TheGroove wordt gehouden.

In Rotterdam worden we in diverse horecazaken in het centrum gevraagd naar onze QR-code. In een broodjeszaak gebeurt dat aan tafel, in twee cafés meteen bij de ingang. Er wordt in alle drie gevallen genoegen genomen met de code zelf: er wordt niet gevraagd naar legitimatie of persoonlijke gegevens. Bij een bekend restaurant op de Wilhelminapier wordt na het checken van de QR-code naar de geboortedatum gevraagd ter controle. Het strengst is de controle bij Stadion Feijenoord, waar alle bezoekers naar hun QR-code én legitimatie wordt gevraagd. En dat ruim 40.000 keer.

Ook in de binnenstad van Den Haag is het laten zien van een QR-code zaterdag standaard, of het nu een snackbar is, een tostirestaurant of een van de beroemde cafés aan de Grote Markt. Zo komt de medewerkster van Happy Tosti al lachend in de open deur staan zodra je een voet zet op het terras van het gebakken-boterhammenrestaurant aan de Korte Poten. ,,Wilt u binnen iets eten? Mag ik uw QR-code zien?”

Happy Tosti in Den Haag.

Bij de beroemde cafés op de Grote Markt is de QR-code geen punt van discussie meer. Vorig weekeinde bij de invoering van de coronapas zijn er officiële waarschuwingen uitgedeeld nadat gezamenlijk was besloten om in protest te gaan tegen de verplichte controle met QR-code.

Maarten Hinloopen, eigenaar van meerdere zaken in het uitgaansgebied, gaf toen al aan het zich niet te kunnen veroorloven voor de baanzekerheid van ruim 350 medewerkers als er hoge boetes moeten worden betaald. Wie even naar binnen wil voor toiletbezoek, wordt meteen aangesproken. ,,Mag ik uw QR-code zien?”

Handhavers tevreden over naleving coronapas Toezichthouders zijn bijzonder tevreden met de manier waarop de coronapas in de horeca wordt nageleefd. Ook zien ze nauwelijks misstanden als ze controles houden in uitgaansgebieden. De invoering van een coronamaatregel is volgens voorzitter Richard Gerrits van Vakbond BOA ACP nog nooit zo soepel geweest. Volgens hem is er nog geen enkele boete opgelegd. ,,We hebben de avondklok gehad en een tijd dat we met een maximaal aantal mensen bij elkaar mochten staan op straat. Dat gaf allemaal veel meer gedoe.” Volgens Gerrits speelt bij de soepele invoering wellicht mee dat mensen nu weer meer mogen. ,,Ze zijn dan ook geneigd om zich aan de regels te houden, omdat ze weer iets leuks kunnen gaan doen.” In sommige gemeentes is geëxperimenteerd met polsbandjes tijdens het uitgaan. Stappers hoeven daardoor maar één keer hun coronacheck-app te laten zien en kunnen daarna makkelijker een kroegentocht houden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij dat veel burgemeesters dit initiatief omarmen. ,,Alles dat zorgt voor meer begrip bij gasten en minder belasting voor horecaondernemers is winst,” laat een woordvoerster weten. Ook bij KHN is het beeld dat veel ondernemers zich aan de nieuwe coronaregels houden.

Met medewerking van Rick Aalbers, Tom Tacken, Peter Groenendijk, Maaike Kraaijeveld, Jeffrey Kutterink, Wouter ter Haar en Twan Linders.