Een ‘wonder’: Naoufel (6) is thuis en kan weer ‘spelen en gamen’ na ernstig ongeluk, gebroken nek en coma

Een wonder, zo lijkt het: De zesjarige Naoufel, die zijn nek brak en in coma raakte nadat een automobilist hem drie weken geleden aanreed, kan vrijwel alles weer. Volgens zijn familie is hij inmiddels thuis en praat en loopt hij weer. Op de foto die de familie vlak na zijn ontslag maakte ziet hij eruit als een gezond kind. ‘Een wonder, zo noemden de dokters het wel'.