Eenzame Harold (46) chat met fictieve vrouw: 'Hebben ze geen geweten?'

Harold van Tien is er kapot van. De vrouw waarmee de 46-jarige Eindhovenaar al maanden aan het chatten was via een onbekende datingsite, blijkt niet te bestaan. Harold voelt zich bedonderd door de mensen die achter deze datingsite zitten. ,,Ik schaam me dood. Ik dacht dat ik heel gelukkig met haar zou worden.”

Harold blijkt, hoe triest ook, lang niet het enige slachtoffer. Uit onderzoek van actualiteitenprogramma De Monitor blijkt dat er in Nederland duizenden datingsites met nepprofielen actief zijn. Mannen die op zoek zijn naar een relatie, chatten massaal met vrouwen die niet bestaan.

'Opeens kreeg ik aandacht'

Op sluwe wijze ontspringen deze websites de dans, omdat ze in de kleine lettertjes vermelden dat de profielen fictief kunnen zijn en entertainment tot doel hebben. Maar, zo blijkt uit de uitzending, lezen veel kwetsbare mensen daar overheen, verblind door de aantrekkelijke foto’s en lieve berichtjes.

De 46-jarige Harold van Tien, die eerder in deze krant openhartig vertelde over zijn eenzaamheid, besloot contact op te nemen met het programma. Geëmotioneerd vertelt hij hoe hij dacht de vrouw van zijn leven gevonden te hebben. ,,Normaal kreeg ik nooit aandacht, en nu wel. Dat voelde fijn.”

Grootste geheimen

Harold deelt zijn grootste geheimen met de vrouw en gaat diepgaande gesprekken met haar aan. ,,Het ging niet over koetjes en kalfjes, het waren gesprekken op hoog niveau. Onderwerpen over het leven en over hoe ik tegen mensen aankijk”, vertelt hij in de uitzending. Deze gesprekken hebben voor hem wel een prijs: per berichtje betaalt Harold zo’n twee euro.

De rekening loopt voor hem uiteindelijk flink op. Hoeveel hij er in totaal aan heeft uitgegeven, wil hij niet zeggen. ,,Daarvoor schaam ik me te veel”, stamelt hij. ,,Maar het is veel. Echt veel.”

Met de vrouw in kwestie heeft hij nog steeds niet af kunnen spreken. Telkens gaat de afspraak op het laatste moment niet door. ,,Dan moet ze naar het ziekenhuis, dan heeft ze een gebroken been. Na verloop van tijd heb je wel door wat er aan de hand is, maar dan ben je al heel veel geld verloren.”

Tekst gaat verder onder deze video

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens Alexander Reus, directeur van een bedrijf dat software levert aan dit soort datingsites, hebben mensen als Harold een eigen verantwoordelijkheid. ,,In de voorwaarden staat vermeld dat het fictieve profielen kunnen zijn. Wellicht worden mensen in sommige gevallen voor het lapje gehouden, maar ik ben er erg voor dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt en zelf ook nadenkt.”

Met zo’n reactie kan Harold, die zelf een lichte vorm van autisme heeft, helemaal niets. ,,Ik vraag me af of deze mensen een geweten hebben.”

Onderzoek ACM