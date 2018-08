Angèle draagt maar één schoen, maar moet altijd een paar kopen

Messen

Angèle Knaapen verzwikte haar enkel bij badminton op 29 februari 1996. Ze weet het nog precies. In het ziekenhuis werd ze te strak ingetaped. Na een paar dagen hield ze het niet meer van de pijn. Haar rechtervoet bleek zwart geworden. ,,De extreme pijn is gebleven, altijd. Alsof er messen in worden gestoken.'' Een schoen dragen aan haar rechtervoet kan ze niet, te pijnlijk. De aandoening heet CRPS, Complex Regionaal Rijn Syndroom. Daarbij zijn in een lichaamsdeel zenuwen of de bloedbaan beschadigd.



Lange tijd heeft ze toch gewerkt. Ze kreeg kinderen en kon redelijk functioneren. Een operatie aan haar rug in 2012 zette haar leven op zijn kop. ,,Op de een of andere manier heeft dat de pijn met 300 procent versterkt.'' Met hulp van een revalidatiearts zoekt Knaapen naar een oplossing: modieuze schoenen voor beide voeten. Op maat laten maken is erg duur.