Eerder aangehouden verdachte (44) ontkent betrokkenheid bij dood Ichelle van de Velde

Pieter van de Kerkhof, die als advocaat de 44-jarige verdachte bijstaat, wil weinig kwijt. ,,Het onderzoek is in volle gang. Er zijn gisteren veel ontwikkelingen geweest dus veel kan ik er niet over zeggen. Ik kan alleen zeggen dat mijn cliënt een ontkennende verdachte is.”

Advocaat Van de Kerkhof wilde niet toelichten of dit inhoudt dat zijn cliënt haar betrokkenheid uitgesproken ontkent of er het zwijgen toe doet. Ook wilde hij niet zeggen of zijn cliënt de politie aanwijzingen heeft gegeven die dinsdag hebben geleid tot de vondst van het lichaam van Ichelle.

In kanaal gevonden

Dinsdag werd het lichaam gevonden in het kanaal tussen Sluis en Retranchement. Volgens Alwin Don, woordvoerder van de politie, is het vinden van de locatie het resultaat van politieonderzoek. ,,Wat in sommige media beweerd wordt, dat Ichelles lichaam is gevonden na een tip, dat klopt niet. Ook hebben we geen aanwijzingen van de verdachte gekregen. De uiteindelijke vindplaats kwam in beeld als gevolg van recherchewerk.”

Moord of doodslag

Eerder maakte het OM bekend dat de Aardenburgse werd aangehouden op verdenking van moord. Moord met voorbedachte rade. Volgens Bart Vaessen, woordvoerder van het Openbaar Ministerie is dat niet de aanklacht. ,,Het is ook veel te vroeg in het proces om te spreken van moord met voorbedachte rade. Ik heb het nogmaals bij de officier van justitie nagevraagd en de tenlastelegging spreekt volgens hem van moord, dan wel doodslag.”