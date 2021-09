Eerlijk dat niet-gevaccineerde zich een ongeluk moet testen? ‘Snap dat geklaag niet zo’

‘Het liefst maak je geen onderscheid tussen mensen’

,,Of een verplichte test voor niet-gevaccineerden tot tweedeling leidt? Die tweedeling is er al, die zie je overal om je heen. Het kan wel leiden tot een tijdelijke verdieping ervan. In principe is het natuurlijk altijd beter om mensen te belonen in plaats van af te dwingen, zoals het laten zien van een coronapas.