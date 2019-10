Eerlijke vinder brengt stapel bankbiljetten uit pinautomaat naar de politie

Artsen in ingezonden brief: ‘Investeer in preventie van dementie’

0:41 Tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundigen hebben minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een ingezonden brief in NRC opgeroepen om meer werk te maken van preventieve maatregelen tegen dementie. Fors inzetten op preventie kan volgens de deskundigen leiden tot een aanzienlijke afname van patiënten en een fikse besparing tot wel 2 miljard euro per jaar.