Eerste asielcruiseboot mag in Velsen aanmeren, maar weken later dan kabinet hoopte

De eerste grote cruiseboot die Nederland heeft gehuurd om asielzoekers op te vangen, kan in Velsen-Noord aanmeren. Dat maakt de gemeente Velsen zojuist bekend. Wel moet de kade daarvoor nog aangepast worden. Daarom zal de cruiseboot, die ruimte biedt aan duizend asielzoekers, voorlopig nog in Tallinn (Estland) blijven liggen.

Volgens de gemeente is uit onderzoek gebleken dat het schip, dat een lengte heeft van ruim 200 meter, veilig liggen kan tot ‘windkracht 10 uit kritieke windhoeken’. ,,Als de wind krachtiger wordt en uit een kritieke windhoek komt, dan zijn maatregelen nodig om de veiligheid van het schip en de bewoners te waarborgen. Volgens het KNMI is de kans dat deze situatie zich voordoet in de periode september 2022 tot maart 2023 vier procent.”

Op dit moment werkt de gemeente aan scenario’s die bepalen hoe gehandeld moet worden als het toch te hard waait. De gemeente verwacht dat volgende week de 'resterende vraagstukken’ opgelost zijn. Daarna wordt de kade aangepast om aanleg van de boot mogelijk te maken. Zo moeten er extra buispalen en bolders aangebracht worden. Die werkzaamheden zullen ‘enkele weken’ in beslag nemen, schrijft de gemeente.

In de haven

Aanvankelijk zou de Silja, het schip dat naar Velsen komt, afgelopen vrijdag vertrekken uit de haven van Tallinn in Estland en eind deze maand in gebruik genomen worden. Dat gaat dus niet lukken. Een woordvoerder van Tallink, de reder die de cruiseboot verhuurt, laat weten dat de Silja nog steeds in de haven van Tallinn dobbert. Als ie eenmaal vertrekt, komen er ongeveer 20 medewerkers mee, voornamelijk technici.

Dát de boot in Velsen aan kan leggen, is goed nieuws voor het kabinet. De cruiseboten, die per stuk duizend asielzoekers kunnen huisvesten en waarvan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) er drie wil laten aanmeren, moeten verlichting bieden aan de totaal overbelaste asielketen. Wel is er dus sprake van vertraging van nog onbekende duur.

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). © ANP

Dat is een teleurstellend bericht voor Van der Burg, die zit te springen om extra opvangcapaciteit. Vorige week passeerde hij de gemeente Tubbergen om opvang in een hotel in het dorp Albergen mogelijk te maken. De problemen in de keten zijn het best zichtbaar in Ter Apel, waar gemiddeld 400 mensen per nacht buiten slapen.

Daarom pleitte de Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, vanochtend voor een tijdelijke opvang van asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarmee wil Schuiling een oplossing bieden voor de schrijnende situatie daar. De locatie moet desnoods onder dwang door staatssecretaris Van der Burg (Asiel) worden aangewezen, vindt Schuiling. De burgemeester wil dat het provisorisch tentenkamp voor de poort van het aanmeldcentrum vrijdag weg is.

Van der Burg heeft grote moeite om gemeenten te vinden die een azc willen openen. Ook gemeenten die een grote zeecruise kunnen en willen ontvangen zijn zeer schaars. Daarom overweegt Van der Burg ook op dit gebied dwang, schreef hij twee weken geleden aan de Tweede Kamer.

