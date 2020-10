Eerste besmetting met westnijlvirus in Nederland

coronavirus LIVE | Geert Wilders thuis in quarantai­ne

10:20 PVV-voorman Geert Wilders zit thuis in quarantaine, zo laat hij weten via Twitter. Volgens Wilders heeft een medewerker van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging positief getest op het virus. Wilders zegt onlangs nog bij die persoon in de buurt te zijn geweest. En in Amerika wordt Thanksgiving deze november een sobere bedoeling als het aan topimmunoloog Anthony Fauci ligt. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.