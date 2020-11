Eerste boeren op trekker gearriveerd in Den Haag, geen overlast op snelwegen

Toeloop bij Paleis Soestdijk voor Sinter­klaas zo groot dat gemeente moet ingrijpen

15 november Vele kinderen en hun ouders proberen zondag, ondanks de stromende regen, een glimp op te vangen van Sinterklaas bij Paleis Soestdijk, dat nu fungeert als het Grote Pietenhuis. Sinds het paleis zaterdag te zien was in het Sinterklaasjournaal is de toeloop er zo groot, dat de gemeente ingrijpt.