Eerste goedgekeurde coronamedicijn: ebolaremmer remdesivir krijgt zegen van autoriteiten

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is er een medicijn dat in alle ziekenhuizen mag worden gebruikt. Remdesivir, van oorsprong een ebolaremmer, is onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Als de Europese Commissie dit advies overneemt mag remdesivir binnen de EU toegediend worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben.

Door behandeling met remdesivir herstellen deze patiënten gemiddeld vier dagen eerder, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een persbericht. Hoewel voorzitter Ton de Boer blij is dat een medicijn deze status bereikt heeft, waakt hij voor te veel enthousiasme. ,,We zijn er nog niet. Remdesivir is namelijk niet hét medicijn dat je geneest van een corona-infectie. Daarom wordt er wereldwijd nog steeds verder onderzoek gedaan naar mogelijke medicijnen en vaccins tegen COVID-19.”

Remdesivir is een antiviraal middel dat de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes afremt. Hierdoor ontwikkelt een virusinfectie zich minder snel. Het werd tijdens de coronacrisis al in diverse ziekenhuizen gebruikt, ook in Nederland. Dat mocht toen alleen als onderdeel van een zogenaamd compassionate use programma, waarbij het effect op patiënten ook wordt gebruikt voor onderzoek naar het middel.

Het enthousiasme over remdisivir is deels gebaseerd op een Amerikaanse studie. Bij een test met meer dan 1000 ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31 procent sneller dan de mensen die een placebo kregen toegediend. Gemiddeld kromp de herstelperiode van vijftien dagen naar elf dagen. Een andere, vroegtijdig afgebroken Chinese studie liet overigens geen positief effect zien.

Schaarste

Nu - als de Europese Commissie er tenminste een hamerslag op geeft - mogen ook andere ziekenhuizen het medicijn kopen. Vraag is wel hoeveel doses remdesivir beschikbaar komen voor de Europese en Nederlandse markt. Producent Gilead is daarvoor mede afhankelijk van de Amerikaanse overheid, liet een woordvoerder in mei aan deze site weten. Destijds bestond er een grote schaarste aan het medicijn.

Wereldwijd wordt hard gewerkt aan nieuwe, speciaal op corona toegesneden alternatieven voor remdesivir. In Nederland werkt bloedbank Sanquin aan een medicijn dat wordt gemaakt met antistoffen van eerder besmette en genezen coronapatiënten. De bloedbank zamelt daarvoor nu zoveel mogelijk bloedplasma in, en kreeg daarvoor 10 miljoen euro subsidie van het kabinet.

