Eerste grondvorst van het jaar is een feit, 'oudewijvenzomer' op komst

De eerste grondvorst van het najaar is een feit. Vanmorgen stond de thermometer in Woensdrecht (Brabant) op -0,1 graden. Meer koude nachten zullen er echter niet volgen, want we gaan een periode in van heerlijk nazomers weer met temperaturen rond de 20 graden.

Daarmee is de eerste vorst onder de tien centimeter, ook wel vorst op klomphoogte genoemd, vroeg dit jaar. Meestal wordt de eerste vorst in de laatste week van september gemeten. Weervrouw Diana Woei van WeerPlaza geeft aan dat dit voorlopig de enige nacht blijft dat er vorst aan de grond gemeten zal worden.

,,Alleen vannacht is er een kleine kans dat het wat kouder wordt, omdat het helder is en rustig qua wind. Maar het gaat wel iets harder waaien dan afgelopen nacht, dan krijgt de vorst weinig kans.” Daarnaast wordt het de komende dagen weer iets warmer. De temperatuur blijft rond de 20 graden hangen. ,,Met uitzondering van donderdag. Dan hebben we een dipje, wordt het bewolkt en kunnen we regen verwachten.”

Oudewijvenzomer

Dit weekend verwacht Woei mooi nazomerweer. ,,Zondag wordt het 24 graden. In Amerika zouden ze het een Indian Summer noemen. In Nederland noemen we dit een oudewijvenzomer.” Dat is de periode van eind september tot half november waarin het nog heerlijk zomerachtig weer kan zijn. ,,De term oudewijvenzomer verwijst naar breiende vrouwen en spinnen. Spinnen gedijen namelijk tijdens rustig en warm herfstweer, ze maken lange draden die je bijvoorbeeld op velden goed kunt zien. Vooral 's ochtends als er dauw op terecht komt. Vroeger dachten ze dat godinnen dit werk hadden verricht.’’

Woei vertelt dat we de herfst zo mooi beginnen. Hoewel de meteorologische herfst op 1 september begint, doet de astronomische herfst morgen zijn intrede om 21.21 uur. ,,Op dat moment duurt op de hele wereld de dag even lang als de nacht en gaan we langzaam over op het donkere gedeelte van het jaar.”