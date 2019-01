Eerste koninklijke kunst onder de veilinghamer

Over de verkoop van een deel van de kunstcollectie door de koninklijke familie is de afgelopen tijd veel beroering ontstaan. Prinses Christina heeft, voor zover bekend, de voorwerpen waar ze vanaf wil niet aangeboden bij Nederlandse musea, zoals gebruikelijk is in dergelijke gevallen.

,,Dit is niet de koninklijke weg’’, moppert de directeur van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen, Sjarel Ex. D66-kamerlid Salima Belhaj heeft Kamervragen aan premier Rutte gesteld over de voorgenomen verkoop. Ze vertelde daar vanochtend over in onze Ochtendshow to Go. Ex en Belhaj hopen dat de Oranjes toch nog afzien van de verkoop van de oude meesters in New York, over een kleine twee weken.