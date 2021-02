Eerste meldingen van hamsteren bij supermarkten

Klokkenlui­ders: Bestrij­ding terroris­ten is in gevaar

5 februari De bestrijding van terrorisme is in gevaar. Daarvoor waarschuwen klokkenluiders van de politieafdeling CTER, die zeggen dat het werk ze over de schoenen loopt. De Inspectie Justitie en Veiligheid neemt de zaak hoog op en is direct een onderzoek gestart.