Eerste pinksterdag overwegend droog en zonnig

Stemmers klagen massaal over niet meegetelde stemmen: ‘Bizar! Pas om 5.05 uur sms terug’

9:04 Mensen die in Nederland hebben gestemd tijdens de grote finale van het Eurovisie Songfestival klagen massaal dat hun stem ten onrechte niet is meegeteld bij het uitbrengen van de publieksstemmen. Zij kregen - soms pas vroeg in de ochtend, bijvoorbeeld om 4.55 of zelfs pas om 5.05 uur - een berichtje terug met de mededeling dat hun stem niet is meegeteld, omdat ze te laat zouden zijn geweest met het versturen.