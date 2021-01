Eerste prik met coronavaccin in Nederland gezet: ‘Waanzinnig moment’

video Recordaan­tal meldingen over onbekende objecten in de lucht: 'Het taboe is wel een beetje doorbro­ken'

5 januari Bij het Ufo Meldpunt Nederland zijn in 2020 een recordaantal meldingen binnengekomen over onbekende objecten in de lucht. Van vliegende schotels, tot hemelse lichtbollen; voor liefhebbers die geloven in buitenaards leven en ufo's was het een tropenjaar. Al blijkt er in veel gevallen een logische verklaring voor het ondefinieerbare.