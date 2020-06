Eerste toeristen druppelen al Schiphol binnen: ‘We zijn echt toe aan vakantie’

Ze staan in een bijna lege vertrekhal 3 op Schiphol. Alice (28) en Jan Willem (36) stappen over enkele uren op het vliegtuig naar het Portugese Faro. Het is na maanden weer de eerste vlucht die Transavia uitvoert. Ze voelt zich wel een beetje bezwaard, zegt Alice. ,,Wij pakken het vliegtuig voor een vakantie, terwijl dat nu nog wordt afgeraden.”



Ze boekten de vijfdaagse trip last minute, nog geen 24 uur geleden. ,,Al twee keer werd een reis van ons gecanceld vanwege het virus. Het afgelopen anderhalf jaar konden we vanwege omstandigheden niet weg. We hebben er goed over nagedacht, ook omdat we nu niet verzekerd zijn. Maar we zijn er echt aan toe.”