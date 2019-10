Eerste wasbeer Limburg levend gevonden in kooi

Dat ‘opvangidee’ kreeg in het begin van dit jaar veel steun van het publiek dat massaal een petitie tekende tegen afschotplannen van de provincie Limburg. De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en daarom voelde de provincie zich genoodzaakt ze af te schieten, mede doordat er geen opvangmogelijkheden waren. Maar de stichting AAP biedt die nu wel.



Gevangen wasberen gaan eerst minimaal vier weken in quarantaine bij AAP in Almere. Daarna gaan ze naar de zoogdierenafdeling van de stichting. ,,Hier worden de dieren zoveel mogelijk groepsgewijs samengevoegd. Daarna gaan ze als groep naar een van onze herplaatspartners, waar ze de rest van hun leven goed verzorgd worden. In eerste instantie gaan we uit van zo’n vijftig wasberen”, aldus David van Gennep, directeur van Stichting AAP. De afgelopen weken werden al drie wasberen langs gebracht bij Stichting AAP.



Wasberen komen uit Noord- en Zuid-Amerika en horen niet in Europa thuis. De wasbeer kwam in 2016 terecht op de zogenoemde Unielijst van de EU. Op deze lijst staan alle planten- en dierensoorten waarvan verspreiding op het Europese vasteland ongewenst is.