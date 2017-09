Eerste zomer met goedkoop mobiel internetten groot succes

Het aantal mensen dat op reis net zo vaak op internet zat als thuis verdubbelde, het aantal reizigers dat in het buitenland nooit op internet te vinden was halveerde, zo blijkt uit cijfers die Brussel eind augustus verzamelde.



Precies zoals Europa al jaren verwachtte is het totale mobiele datagebruik zeer fors toegenomen, bij sommige aanbieders ligt het zelfs drie tot zes keer hoger dan vorige jaren. ,,Roam like at home werkt. De klanten waarderen het, het gebruik neemt toe en de vraag naar mobiele diensten van mensen op reis is Europa is zeer hoog. Zowel consumenten als aanbieders profiteren ervan”, aldus Mariya Gabriel, de nieuwe Eurocommissaris voor digitale zaken.



,,Mensen gebruiken hun telefoons op reizen in Europa zoals thuis, zonder bang te hoeven zijn voor torenhoge rekeningen”, aldus ook coördinerend Eurocommissaris voor de digitale eenheidsmarkt Andrus Ansip.