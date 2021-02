Effect vaccineren zichtbaar: besmettingen in verpleeghuizen dalen

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is flink afgenomen. Tijdens de piek in december lag het aantal besmettingen geregeld boven de 400 per dag. Afgelopen week lag het gemiddelde per dag op 90. Dinsdag werden slechts 45 nieuwe besmettingen vastgesteld, het laagste aantal sinds eind september. Daarmee wordt volgens het RIVM het effect zichtbaar van de vaccinaties.

,,Het doorzetten van de sterke daling bij bewoners van verpleeghuizen wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus’’, aldus het RIVM.

Het aantal verpleeghuizen waar in de vier voorafgaande weken coronagevallen zijn geconstateerd, is volgens de meest recente cijfers van het RIVM met bijna de helft gedaald sinds begin januari, van 858 tot 459 nu. Dat is zo'n 20 procent van het totale aantal verpleeghuizen. Afgelopen week zijn 141 bewoners overleden bij wie Covid-19 is vastgesteld. Dat is minder dan in de weken daarvoor (181 en 223).

Volledig scherm Het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen is afgelopen weken flink gedaald. © RIVM

Meer dan de helft van alle mensen die sinds het begin van de pandemie in Nederland aan corona overleden, woonden in een verpleeghuis. Volgens het RIVM is afgelopen jaar bij circa 38.900 bewoners van verpleeghuizen een besmetting bevestigd, van wie 7.940 mensen zijn overleden. In totaal overleden tot nu toe 15.343 Nederlanders aan corona.

Bewoners van verpleeghuizen worden sinds medio vorige maand gevaccineerd. Inmiddels is er een begin gemaakt met het toedienen van de tweede prikken. Mensen die niet konden meedoen aan de eerste prikronde, bijvoorbeeld door ziekte, komen vanaf eind maart alsnog aan de beurt. Het RIVM schat dat in de langdurige zorg inmiddels ruim 200.000 prikken zijn toegediend.

Als gevolg van de corona-uitbraken kampten verpleeghuizen afgelopen maanden met grote personeelsproblemen. Veel medewerkers werden zelf ziek of moesten in quarantaine. Bij sommige zorginstellingen waren die problemen zo groot, dat zij een beroep deden op het leger. Op dit moment is de situatie weer grotendeels onder controle, schreef minister De Jonge (Volksgezondheid) gisteravond aan de Tweede Kamer. ,,Er zijn op dit moment geen aanvragen meer van zorgaanbieders voor ondersteuning door Defensie.’’ Dat neemt niet weg dat een deel van de zorgorganisaties nog steeds moeite heeft om de roosters rond te krijgen.

Thuiswonenden

Ook het aantal nieuwe Covid-besmettingen bij 70-plussers die thuis wonen is flink gedaald, schrijft minister De Jonge. Afgelopen twee weken waren in die groep circa 3.880 nieuwe besmettingen, tegenover 4.600 nieuwe besmettingen in de twee weken daarvoor. Volgens het RIVM zit de daling bij 85-plussers. Het aantal besmettingen bij thuiswonende zestigplussers neemt sinds vorige week wel toe, meldt het RIVM.

Het RIVM schat dat sinds 1 juli - tijdens de eerste golf in het voorjaar werd nog nauwelijks getest - zo'n 73.300 thuiswonende 70-plussers positief zijn getest. Van die groep zijn 2.910 mensen overleden.

Van de thuiswonende 90-plussers heeft volgens het RIVM inmiddels 57 procent in ieder geval de eerste prik gehad, van de thuiswonende 85- tot en met 89-jarigen 61 procent en van de thuiswonende 80- tot en met 84-jarigen ruim een kwart, namelijk 27 procent.

Versoepelingen

Het Outbreak Management Team (OMT) spreekt vrijdag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in verpleeghuizen. Nu een steeds groter deel van de bewoners is gevaccineerd, willen de deskundigen die het kabinet adviseren de mogelijkheden gaan bespreken. ,,Met name wat betreft de bezoekregeling”, zo heeft voorzitter Jaap van Dissel laten weten aan het ministerie van Volksgezondheid.

Het huidige advies is om niet meer dan één bezoeker per dag te ontvangen en twee tot drie vaste bezoekers per bewoner aan te wijzen.

ActiZ, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg, durft in elk geval nog niet te juichen. ,,De cijfers die in het Coronadashboard staan, lopen ongeveer een week achter op de actualiteit’’, verklaart een woordvoerder. ,,In de samenleving loopt het aantal besmettingen bovendien weer op. Dat maakt dat wij het spannend en nog iets te voorbarig vinden om al te kunnen spreken van een zichtbaar effect van de vaccinaties.’’

