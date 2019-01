‘Efteling lost geen enkel probleem op, poppen zijn niet racistisch’

Door de poppen van Carnaval Festival aan te passen, draagt de Efteling helemaal niets bij aan de discussie rondom racisme. Dat stelt Hans Siebers, hoogleraar culturele diversiteit bij Tilburg University. ,,Net als Zwarte Piet hebben deze poppen geen enkele inherente betekenis. Een Afrikaanse pop met een ring door zijn neus is niet meteen per definitie beledigend of kwetsend.”

De poppen in Carnaval Festival krijgen rond de zomer een uiterlijk dat volgens de Efteling ‘beter bij het huidige tijdsbeeld past’. De figuren krijgen bijvoorbeeld traditionele Afrikaanse klederdracht in plaats van neusringen en kroeshaar.

Zinloos, zegt Siebers. Volgens hem is een pop alleen racistisch als het mensen zélf op racistische gedachtes brengt, of als de ontwerper van de poppen racistische motieven had. ,,En dat is hier maar zeer de vraag. Feiten doen er vaak niet toe bij activisten. Zij bevorderen vaak eerder racisme dan dat ze het bestrijden. Waar is het historische bewijs dat die poppen racistisch zouden zijn?”

Siebers stelt dat het dat een ‘beeldenstorm’ als deze niet bijdraagt aan meer begrip. ,,Je lost er geen enkel probleem mee op. Eerst moest Zwarte Piet het ontgelden, nu de poppen van de Efteling, wie is de volgende? Het carnaval zelf?”

Waar het aan ontbreekt, is een fatsoenlijk gesprek tussen voor- en tegenstanders, zegt de academicus. Beter was het geweest als de Efteling aan de bezoekers zou proberen uit te leggen waarom de poppen toentertijd in die vorm in het park werden gezet, vindt hij. ,,Daar bereik je veel meer mee dan om de poppen maar aan te passen. Dat is volkomen zinloos, omdat er nu geen fatsoenlijk debat gevoerd wordt. Zo blijft het een gebed zonder eind.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Jammer

De Efteling kan het sowieso niet bij iedereen goed doen, blijkt uit de reactie van Annette Schmidt, Afrika-conservator bij het Afrika Museum in Nijmegen. Volgens haar had de Efteling de omstreden Afrikaanse en Aziatische poppen in Carnaval Festival al veel eerder aan moeten passen. ,,Wij vinden het heel jammer dat de Efteling deze belangrijke en fundamentele veranderingen koppelt aan een onderhoudsbeurt.”

Toch is de aanpassing wel een goede eerste stap, vinden ze bij het Afrika Museum. ,,Het kan natuurlijk in deze tijd niet meer dat Afrikanen zo ridicuul geportretteerd worden. We vinden het jammer dat de Efteling daar niet stelliger in is en dat ze met deze aanpassingen juist niet willen bijdragen aan een maatschappelijke ontwikkeling. Dát had de aanleiding voor het onderhoud moeten zijn.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘Volkomen zinloos’

Het Afrika Museum hoopt dat de Efteling nog wat verder gaat, en op korte termijn gaat kijken naar het vermeende racistische karakter van Monsieur Cannibale. ,,Ook die attractie kan in deze tijd echt niet meer. Een Afrikaans persoon met een botje door zijn neus, kom op. De Efteling heeft toch een verantwoordelijkheid en wil toch een pretpark zijn waar iedereen zich thuis voelt?”

Kunstenaar en activist Quinsy Gario is blij met het nieuws dat de Efteling een deel van de karikaturale donkere poppen in een van de omstreden attracties gaat vervangen. Maar hij is “erg benieuwd” met de alternatieven waar het sprookjespark mee komt, laat Gario in een reactie weten. ,,Het had al veel langer geleden moeten gebeuren”, stelt de activist, die ook bekend is om zijn protesten tegen Zwarte Piet. ,,En ik wil eerst zien wat er voor in de plaats komt. Het is een goede eerste stap, dat zeker.” Hij vindt het echter vreemd dat de karikaturen in de attractie Monsieur Cannibale, waar ook kritiek op is geweest, nog niet worden vervangen.

,,De Efteling moet beseffen welke belangrijke functie een groot attractiepark heeft”, stelt hij. ,,Het is een van de eerste plekken waar jonge kinderen in contact komen met andere culturen. Als dat contact bestaat uit dit soort verwerpelijke karikaturen, dan vormt dat gewild of ongewild de manier waarop wij naar andere mensen en hun gedrag kijken.”

De Efteling ontkent in een reactie dat het is gezwicht voor kritiek. ,,Het is zeker niet zo dat die geluiden de basis vormden voor de veranderingen die we nu doorvoeren”, aldus een woordvoerder.