Eigenaar dode hond: ‘Autopsie wijst uit dat Bas is omgekomen door schot hagel’

Van Oosten was zijn hond sinds 21 november kwijt. Omdat hij die ochtend geweerschoten en gejank heeft gehoord, dacht hij meteen dat iemand Bas zou hadden afgemaakt. Hij loofde 5000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden naar zijn hond, dood of levend. Yersekenaar Martijn Weststrate vond afgelopen donderdag het dier in een sloot vlakbij de woning van Van Oosten.



De eigenaar van Bas, die momenteel in Polen verblijft, is kritisch over de medewerking van de politie aan de zaak. Zo moest hij zelf regelen dat onderzoek op de dode hond zou worden gepleegd. ,,Dat gaat tussen de 500 en 7000 euro kosten. Maar dat heb ik er voor over.” Van Oosten had ook gewild dat voetafdrukken en sleepsporen op de plaats waar de hond is gevonden zouden worden onderzocht. ,,De politie heeft alleen maar foto's gemaakt.”